Кроме того, эксперт ответил на актуальные вопросы:
— Зачем Лукашенко предлагает провести в стране Конституционную реформу?
— Спровоцирует ли белорусский майдан более быструю интеграцию России и Белоруссии?
— Стоит ли ожидать от визита Лукашенко в Москву каких-то прорывных договоренностей?
Об исчезновении Марии Колесниковой белорусские СМИ сообщили утром 7 сентября. По словам очевидца, ее затолкали в микроавтобус неизвестные в масках.
Позднее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский рассказал, что Колесникова вместе с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пересекла белорусско-украинскую границу.
Водитель нажал на газ, а оппозиционерку вытолкнули из машины ее же соратники. По версии Координационного совета оппозиции, Колесникова не собиралась покидать Белоруссию и при попытке насильственной депортации она порвала свой паспорт.
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на 25 лет.
Заявление об этом политик передала в Следственный комитет Белоруссии, говорится на сайте штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.
Согласно сообщению, в заявлении Колесниковой указаны конкретные имена и должности тех, кто оказывал на нее психологическое давление в КГБ и ГУБОПик (главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией).
Кроме того, эксперт рассказал, для чего в Германии заговорили об остановке строительства "Северного потока — 2".
— Откажется ли Германия от строительства "Северного потока — 2"?
— Почему Запад связывает отравление Навального и "Северный поток — 2"?
— Какие будут последствия отказа от "СП-2" для Германии и России?
Немецкие политики призвали Ангелу Меркель приостановить строительство «Северного потока — 2» или полностью отказаться от проекта из-за отравления Навального.
Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. 22 августа его перевезли в Германию, в клинику «Шарите». После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что Навального отравили.