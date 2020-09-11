В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал, зачем власти пытались депортировать Марию Колесникову

Кроме того, эксперт ответил на актуальные вопросы:

— Зачем Лукашенко предлагает провести в стране Конституционную реформу?

— Спровоцирует ли белорусский майдан более быструю интеграцию России и Белоруссии?

— Стоит ли ожидать от визита Лукашенко в Москву каких-то прорывных договоренностей?

Ищенко о главном: СБУ наносит удар по России © Скриншот из видео Украина.ру Марии Колесниковой белорусские СМИ сообщили утром 7 сентября. По словам очевидца, ее затолкали в микроавтобус неизвестные в масках.

Позднее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский рассказал, что Колесникова вместе с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пересекла белорусско-украинскую границу.

Водитель нажал на газ, а оппозиционерку вытолкнули из машины ее же соратники. По версии Координационного совета оппозиции, Колесникова не собиралась покидать Белоруссию и при попытке насильственной депортации она порвала свой паспорт.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на 25 лет.

Заявление об этом политик передала в Следственный комитет Белоруссии, говорится на сайте штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Согласно сообщению, в заявлении Колесниковой указаны конкретные имена и должности тех, кто оказывал на нее психологическое давление в КГБ и ГУБОПик (главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией).

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— Откажется ли Германия от строительства "Северного потока — 2"?

— Почему Запад связывает отравление Навального и "Северный поток — 2"?

— Какие будут последствия отказа от "СП-2" для Германии и России?

Немецкие политики призвали Ангелу Меркель приостановить строительство «Северного потока — 2» или полностью отказаться от проекта из-за отравления Навального.

Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. 22 августа его перевезли в Германию, в клинику «Шарите». После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что Навального отравили.