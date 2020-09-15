Строя в разных странах свои АЭС, Россия, хоть и увязывает их со своей атомной индустрией, вовсе не обеспечивает себе стратегических союзников, это касается и Белоруссии. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

«Политический» атом. БелАЭС как заложница кризиса власти в Белоруссии © belaes.by

По словам Безпалько, атомная станция вовсе не является инструментом геополитики и твердой гарантией того, что стратегический союз России и Белоруссии обязательно сохранится.

«Даже когда мы строим их (АЭС — ред.) в кредит, мы страну увязываем со своей атомной индустрией рядом договоров о поставке топлива, переработке, обслуживании и о многом другом. Но это совершенно не означает, что страна и ее руководство не поменяет ориентацию… Если к власти в Белоруссии придут новые люди, или Лукашенко что-то взбредет в голову, то он вполне может поменять политику, и Россия тут ничего не сделает. Мы же не разберем эту станцию и не заберем ее обратно. Поэтому она останется в подарок Александру Григорьевичу [Лукашенко] на какое-то время, а затем она перейдет к его преемникам, вне зависимости от того, будет ли это его человек или люди вроде [Светланы] Тихановской», — сказал эксперт.

Так, он напомнил, что в Литве тоже когда-то стояла советская Игналинская АЭС, которую впоследствии полностью демонтировали, а на Украине сейчас активно пытаются уйти с поставок российских «ТВЭЛов» на американские «Вестингхаус», несмотря на то, что это может привести к аварии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.