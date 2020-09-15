Более 1,5 тысячи паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана, застряли на украинско-белорусской границе. Об этом 15 сообщается на сайте украинской пограничной службы

«Хасиды не обслуживаются». Юдофобия эпохи коронавируса © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Сергей Дейнеко.

«В одном из пунктов пропуска на Черниговщине группа иностранцев, несмотря на запрет, пытается перейти через границу. Туда прибыл глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Он встретился с хасидами и еще раз ознакомил их с решением Кабмина о запрете въезда для иностранцев до 29 сентября», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в пункте пропуска «Новые Яриловичи» ограничили движение транспорта. Пограничники перенаправляют машины, которые хотят пересечь границу, в другие пункты пропуска.