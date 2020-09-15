Отмечается, что на границу прибыл председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.
«В одном из пунктов пропуска на Черниговщине группа иностранцев, несмотря на запрет, пытается перейти через границу. Туда прибыл глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Он встретился с хасидами и еще раз ознакомил их с решением Кабмина о запрете въезда для иностранцев до 29 сентября», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в пункте пропуска «Новые Яриловичи» ограничили движение транспорта. Пограничники перенаправляют машины, которые хотят пересечь границу, в другие пункты пропуска.