Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина не вернется к дружеским отношениям с Россией. Об этом 14 сентября он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV»

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