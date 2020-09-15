Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина не вернется к дружеским отношениям с Россией. Об этом 14 сентября он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV»
«Я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в некое «братство» или «сестричество» с РФ», — заявил он.
По словам Кулебы, необходимы совместные усилия всех политических сил на Украине, чтобы страна продолжала движение в Европейский союз и НАТО.
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