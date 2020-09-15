«Я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в некое «братство» или «сестричество» с РФ», — заявил он.

Симуляция процеса. Зачем глава МИД Украины Кулеба и глава Офиса президента Ермак отправились в тур по Европе
Симуляция процеса. Зачем глава МИД Украины Кулеба и глава Офиса президента Ермак отправились в тур по Европе
© REUTERS, Fabrizio Bensch/Pool
По словам Кулебы, необходимы совместные усилия всех политических сил на Украине, чтобы страна продолжала движение в Европейский союз и НАТО. 