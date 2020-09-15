Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения с ЕС, предусматривающих получение макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Об этом 14 сентября сообщила его пресс-служба

Украина получит от ЕС миллионы евро на развитие фермерства © CC0, Pixabay

Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый.

Предполагается, что Украина сможет получить первый транш сразу после того, как меморандум и кредитное соглашение вступят в силу. Выделение второго транша станет возможным в случае выполнения украинскими властями ряда условий: повышение прозрачности медицинских закупок, реформирование налоговой и таможенной администраций, усиление независимости судов, совершенствование системы госуправления, повышение эффективности работы антикоррупционных органов и прокуратуры.

В мае Совет ЕС решил направить 3 млрд евро на оказание макрофинансовой помощи 10 странам – соседям союза, включая Украину, в связи с пандемией коронавируса. 23 июля Украина и ЕС подписали меморандум и кредитное соглашение, 25 августа Верховная Рада одобрила закон о ратификации этих документов.