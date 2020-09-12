У России есть очень много рычагов давления на Украину. Об этом 11 сентября заявил политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Ураина.ру

Киеву не стоит испытывать терпение Москвы - Гаспарян © РИА Новости, Владимир Трефилов

Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что запланированная на четверг совместная инспекция Киева и Донецкой и Луганской Народных Республик в районе поселка Шумы не состоится. В офисе связали это с неполучением украинскими властями возможности проведения зеркальных проверок расположения подразделений народной милиции ДНР и ЛНР.

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что Украина пыталась отстранить представителей ДНР от участия в совместной с ОБСЕ инспекции в нарушение существующих договоренностей. По его словам, украинская сторона потребовала от представителя ДНР справки об отсутствии COVID-19, паспорт без упоминания ДНР и ЛНР.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.