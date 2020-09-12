«И экономические, и политические, и санкционные. На любой вкус, что называется. Другой вопрос, что Москва пока этим не пользуется. Но когда-то и это тоже закончится. Вечного в мире нет ничего, в том числе вот этого "тянитолкайства"», — сказал Гаспарян.
Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что запланированная на четверг совместная инспекция Киева и Донецкой и Луганской Народных Республик в районе поселка Шумы не состоится. В офисе связали это с неполучением украинскими властями возможности проведения зеркальных проверок расположения подразделений народной милиции ДНР и ЛНР.
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что Украина пыталась отстранить представителей ДНР от участия в совместной с ОБСЕ инспекции в нарушение существующих договоренностей. По его словам, украинская сторона потребовала от представителя ДНР справки об отсутствии COVID-19, паспорт без упоминания ДНР и ЛНР.
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