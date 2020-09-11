Если Украина не будет выполнять взятые на себя обязательства в части Минских соглашений, рано или поздно она столкнется с давлением не только со стороны России, но и со стороны Европы, считает политический обозреватель Армен Гаспарян

Донбасс: проблемы с водой и срыв переговоров © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк - Армен Сумбатович, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о том, что совместная инспекция в Донбассе не состоялась, и считают, что помощники лидеров нормандского формата обсудят причины ее отмены. Почему, на ваш взгляд, Москва в этой ситуации занимает сдержанную позицию, и как долго это будет продолжаться?

— Москва многократно говорила о том, что ее прежде всего интересует мир в регионе. Поэтому она готова еще какое-то время соблюдать правила игры и давать Украине шанс. Другое дело, что бесконечно это продолжаться не будет, и Украине об этом стоит помнить.

Это как нарыв, который рано или поздно лопнет, и вся эта эпическая история с невыполнением взятых на себя обязательств закончится. Украине стоит об этом помнить и не заниматься проверкой терпения у Москвы.

Также нужно учитывать, что рано или поздно остальные страны нормандского формата начнут задавать неприятные вопросы. Потому что они смотрят, ничего не происходит, и взятые на себя обязательства никто не выполняет. Рано или поздно Берлин и Париж будут задавать вопросы: «а почему так?» и «кто за это несет ответственность?».

- Есть ли у Москвы конкретные рычаги давления на Киев?

— Есть, и очень много. И экономические, и политические, и санкционные. На любой вкус, что называется. Другой вопрос, что Москва пока этим не пользуется. Но когда-то и это тоже закончится. Вечного в мире нет ничего, в том числе вот этого «тянитолкайства».

- Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан дал четырехчасовое интервью Дмитрию Гордону, в котором сделал множество резонансных заявлений. Станет ли оно поводом к обострению внутриполитической борьбы за власть на Украине?

— Пока интервью Богдана привело к тому, что его уже нет на Украине. Он там наговорил столько всего, что предпочел наблюдать за всем этим процессом из Румынии. Это главный результат.

Если говорить о возможных последствиях, то на Украине разные люди уже наговорили столько всего, а результат при этом был нулевой. Вообще. Это страна, на которую вот эти правила совершенно не действуют.

Украина живет по другим правилам и канонам. Рассчитывать на то, что там что-то всколыхнется из-за одного отдельно взятого интервью, я бы точно не стал.

- В Белоруссии ситуация остаётся крайне напряжённой. Задержана одна из лидеров белорусского протеста Мария Колесникова, а Литва признала избранным главой Белоруссии Светлану Тихановскую. Как это все повлияет на протестную активность и дальнейшие события в республике?

— Я думаю, что протестная активность продолжит спадать. По той лишь причине, что никакой протест в принципе невозможен, если у него нет лидеров. Лидеры белорусских протестов — это сборище импотентов, которые тут же еще разбежались по разным сопредельным странам. О каком протесте может идти речь?

- Может ли белорусский кризис стать поводом для серьезных геополитических изменений?

— Если белорусский кризис будет развиваться, то тут возможны последствия. Но не для мира, а для постсоветского пространства. Но у меня пока нет убежденности, что уже в это воскресенье белорусский кризис не выдохнется.

Потому что политической программы как не было, так и нет, политических лидеров как не было, так и нет. Наступает осень и холода. Одна дело, когда ты на протесты в белоснежном платье выходишь, а другое — когда ты будешь закутан в шарфы и куртки. Это картинка не для протестов. Кому захочется этим заниматься?

- Как вы полагаете, действительно ли президент Лукашенко готов к тому, чтобы пойти на политические реформы и еще более плотное движение в сторону России?

— У него вариантов не очень много. История, которую ему рассказывал глава МИД Макей, не сработала со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этой связи вам надо делать для себя выводы, что делать и куда бежать. Бежать некуда.

Либо ты будешь продолжать реализовывать собственную программу по интеграции Союзного государства, либо ты постоянно будешь под насилием со стороны восточноевропейских партнеров. Если в этом кто-то сомневается, почитайте резолюцию, которую сегодня принял Сейм Литвы. Чтоб вообще без иллюзий остаться на этот счет.