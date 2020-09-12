Салея задержали 9 сентября по уголовному дело о призывах к захвату власти. Он проходит по нему подозреваемым вместе с Колесниковой и еще одним членом президиума КС Максимом Знаком.
«Если до сих пор он был просто задержан на 72 часа, то сейчас мера пресечения содержания под стражей процессуально оформлена. Сейчас есть 10 дней для предъявления обвинения с момента задержания. Точно так же, как Максиму Знаку и Марии Колесниковой»,- отметили в штабе.
Салей работал в штабе Бабарико и был адвокатом члена президиума КС Марии Колесниковой.
Координационный совет оппозиции создали 18 августа по поручению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Его основная цель — транзит власти. После создания совета СК Белоруссии возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти (ст. 361 УК РБ, до 5 лет лишения свободы). На данный момент из состава президиума совета на свободе и в Белоруссии остается только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные шесть членов либо задержаны, либо находятся за границей.