В отношении юриста Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Ильи Салея избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 11 сентября сообщили в штабе незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико

Лукашенко призвал прокуратуру принять «более мощные, острые» меры против членов КС © REUTERS, Stringer Максимом Знаком.

«Если до сих пор он был просто задержан на 72 часа, то сейчас мера пресечения содержания под стражей процессуально оформлена. Сейчас есть 10 дней для предъявления обвинения с момента задержания. Точно так же, как Максиму Знаку и Марии Колесниковой»,- отметили в штабе.

Салей работал в штабе Бабарико и был адвокатом члена президиума КС Марии Колесниковой.

Координационный совет оппозиции создали 18 августа по поручению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Его основная цель — транзит власти. После создания совета СК Белоруссии возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти (ст. 361 УК РБ, до 5 лет лишения свободы). На данный момент из состава президиума совета на свободе и в Белоруссии остается только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные шесть членов либо задержаны, либо находятся за границей.