Киселев уточнил, что согласно договору о создании СГ палата представителей состоит из 28 депутатов от Белоруссии и 75 от России.
При этом вето на любое решение налагается в случае, если против проголосовало более 25 депутатов.
Это значит, что белорусские парламентарии смогут отклонять предложения российской стороны, если они их не будут устраивать.
«Избрание палаты представителей позволит сформировать и другие органы власти Союзного государства — суд и контрольную палату, скорее всего именно это и содержится в той самой «31 дорожной карте». Порядок формирования парламента и других структур органов власти Союзного государства прописан в Договоре о его создании еще двадцать лет назад, нужна только политическая воля для его реализации», — сказал культуролог.
Для Белоруссии, считает эксперт, от Союзного государства будет только польза: станут дешевле российские нефть и газ, увеличится финансирование через бюджет СГ.
Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.
Союзное государство — надгосударственное объединение Российской Федерации и республики Белоруссия с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
Договор о создании СГ был подписан 8 декабря 1999 года.