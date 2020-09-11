Помочь Белоруссии выйти из сложной ситуации, а заодно и укрепить Россию, может давно прописанное на бумаге, но не реализованное на практике Союзное государство (СГ). И первый шаг в этом направлении - выборы в парламент СГ, рассказал культуролог Сергей Киселев в интервью изданию Украина.ру

Киселев уточнил, что согласно договору о создании СГ палата представителей состоит из 28 депутатов от Белоруссии и 75 от России.

При этом вето на любое решение налагается в случае, если против проголосовало более 25 депутатов.

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«Избрание палаты представителей позволит сформировать и другие органы власти Союзного государства — суд и контрольную палату, скорее всего именно это и содержится в той самой «31 дорожной карте». Порядок формирования парламента и других структур органов власти Союзного государства прописан в Договоре о его создании еще двадцать лет назад, нужна только политическая воля для его реализации», — сказал культуролог.

Для Белоруссии, считает эксперт, от Союзного государства будет только польза: станут дешевле российские нефть и газ, увеличится финансирование через бюджет СГ.

Полный текст интервью с культурологом Сергеем Киселевым можно прочитать здесь.

Союзное государство — надгосударственное объединение Российской Федерации и республики Белоруссия с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Договор о создании СГ был подписан 8 декабря 1999 года.