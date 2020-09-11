Нужны конкретные шаги, делающие необратимым закрепление Белоруссии в статусе геополитического союзника России. Необязательно выполнять их все сразу, но с чего-то нужно начинать, считает культуролог Сергей Киселев

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. Как сообщается, до 2022 года в Конституцию страны внесут поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

— Сергей, как вы считаете, действительно ли Лукашенко пойдёт на эти реформы? И согласится ли оппозиция Белоруссии с таким сценарием?

— Лукашенко пойдет на реформы, в белорусских элитах есть консенсус по этому вопросу. Все согласны с необходимостью усиления роли парламента и правительства. Создании реального местного, самоуправления и передачу части полномочий регионам. Реформа, подразумевающая реальную многопартийность, также неизбежна. Другой вопрос, что вряд ли белорусские власти допустят регистрацию и участие в выборах новых политических партий, скорее всего участвовать в политическом процессе будут так называемый «старые партии».

Ограничение политической конкуренции вообще типично для Восточной Европы. В прибалтийских республиках любой политик, который поставит под вопрос внешнеполитический курс, сразу оказывается или под арестом, или подвергается судебному преследованию. Бывший депутат литовского Сейма Альгирдас Палецкис уже два года под арестом, свежий пример — депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов лишен мандата, подписи за выдвижение его в Сейм признаны недействительными.

Поэтому странно слышать критику белорусских властей из Литвы, Польши и Украины, этим странам следовало бы для начала озаботиться свободой своих политзаключенных и расследованием политических убийств у себя дома.

Осторожные реформы, которые проведет Минск, не устроят часть оппозиции, но создадут возможность для политического процесса. Сроки, предложенные Лукашенко, мне кажутся вполне адекватными. Менее чем за два-три года перезапустить политическую систему, принять на референдуме новую конституцию, избрать местные и региональные органы власти, провести перевыборы Верховного Совета и президента невозможно.

- Лукашенко предрёк крушение России в случае краха Белоруссии. По словам Лукашенко, протесты координируются через соцсети, и он предупредил российского лидера Владимира Путина, что «этому противостоять нельзя». На ваш взгляд, насколько правдивы слова Лукашенко? Способна ли Россия противостоять координируемым через соцсети протестам и подобным акциям?

— Я согласен с Лукашенко в том, что потеря Белоруссии была бы катастрофой для России. После Украины и Прибалтики потеря для русской цивилизации ещё и Белоруссии не оставит шанса на дальнейшее стабильное развитие страны. Поднятие флага гитлеровских коллаборантов и пособников нацистов над Брестской крепостью, над древним русским Полоцком, над городом-героем Минском поставит крест на нынешнем политическом классе России.

Что же касается социальных сетей, то как бы ни было сильно влияние интернета, одного его недостаточно для вывода людей на улицы. Должно сойтись еще много факторов. Недоверие к традиционным СМИ, нелегитимность власти в глазах широких общественных масс, отсутствие легальной политической конкуренции, недоверие к судебной и правоохранительной системе, снижение уровня жизни, и пр. И конечно, нужно что-то, что станет спусковым крючком.

Россия при работе в интернете идет своим путем, не следуя китайскому примеру, не закрывая свой сегмент от глобальных платформ. Москва сделала ставку на работу в существующих системах с планомерным созданием своих альтернативных платформ, и во многом эта стратегия показывает хороший результат. Хотелось бы, чтобы внедрение российских систем происходило быстрее, чтобы поддержка государства была ощутимее. Нам нужен свой, независимый от США магазин интернет-приложений, нужно развивать альтернативные YouTube видеохостинги — Яндекс.Эфир и др.

Нужны каналы в Телеграм, но не следует забывать и про российские платформы, такие как ВКонтакте, новый IСQ и пр. Надеюсь, что белорусские события будут проанализированы и выводы сделаны.

- На 14 сентября запланирован приезд Лукашенко в Москву и его встреча с Путиным. Чего вы ожидаете от этой встречи и переговоров?

— Главное, чего не хотелось бы от этих переговоров — очередной серии в стиле «нефть в обмен на поцелуи». Нужны конкретные шаги, делающие необратимым закрепление Белоруссии в статусе геополитического союзника России, таких шагов может быть несколько, необязательно все сразу, но с чего-то нужно начинать.

Во-первых это размещение российской силовой составляющей. Присутствие наших военных успокоило бы горячие головы в Варшаве, где уже признали Тихановскую президентом, грезят о возвращении Гродно и Речи Посполитой «от моря до моря».

Российские военные в любом виде, будь то авиабаза в Бобруйске или совместная мотострелковая бригада на танкоопасном варшавском направлении позволят белорусам не опасаться потери суверенитета. «За гранью дружеских штыков» можно спокойно проводить демократические реформы и готовить трансферт власти.

Во-вторых, события последних дней, когда по призыву из-за рубежа происходила попытка обвалить финансовой систему страны, путем снятия денежных средств со вкладов, и конвертация их в валюту делают актуальным давно подготовленный вопрос о введении российского рубля. Необходимо создания единого эмиссионного центра, функции которого мог бы исполнять Центральный банк России с делегированием в его руководство представителей Республики Беларусь. Введение российского рубля сделало бы бессмысленными атаки на финансовую систему, позволило бы сохранить валютные резервы и направить их на снижение госдолга и повышение уровня жизни населения, снизило бы конвертационные издержки. Кредитные ресурсы для промышленности и частных клиентов банков стали бы доступнее и дешевле.

В-третьих, нужно, наконец, провести прямые выборы депутатов палаты представителей парламента Союзного государства. Их можно было бы совместить с внеочередными выборами в Верховный Совет Белоруссии. Согласно договору о создании СГ, палата представителей состоит из 28 депутатов от Белоруссии и 75 от России. Решение считается принятым, если против него проголосовало не более 25 депутатов. То есть белорусская делегация имеет право вето.

Избрание Палаты Представителей позволит сформировать и другие органы власти Союзного государства — Суд и Контрольную палату, скорее всего именно это и содержится в той самой «31 дорожной карте». Порядок формирования Парламента и других структур органов власти Союзного государства прописан в Договоре о его создании еще двадцать лет назад, нужна только политическая воля для его реализации.

Создание союзных органов власти, введение единой налоговой политики позволит компенсировать Белоруссии российский налоговый нефтяной маневр, то есть выплачивать «обратный акциз» белорусским нефтеперерабатывающим заводам из бюджета России, а также снизить стоимость газа для РБ до внутрироссийского уровня. Появление прозрачных механизмов парламентского контроля сделает возможным перевести субсидирование Белоруссии на цивилизованные механизмы через увеличение бюджета Союзного государства.

Может быть осуществлено еще много практических мер, главное, чтобы они были реализованы, а не тонули в бесчисленных согласованиях, как это происходило до сих пор.