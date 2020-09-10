Эксперт подчеркнул, что последние 6 лет Лукашенко проводил жесткую антироссийскую политику, это было выгодно Европе, и сейчас Европа хочет сохранить некую возможность для диалога с ним.
«Европа хочет сохранить такой актив. Москва за это будет платить, а Лукашенко будет играть против Москвы. Три месяца до выборов он это делал и до сих пор не извинился ни за одно оскорбление, которое он оставлял в адрес России», — категоричен Болкунец.
К тому же, добавил специалист, страны Европы вроде Германии хотят продолжить экономическое партнерство с Белоруссией и рассматривают республику в качестве важного канала для провоза своих товаров.
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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.