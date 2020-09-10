Запад не вводит жесткие санкции против Белоруссии в том числе потому, что некоторые европейские страны рассматривают Александра Лукашенко для борьбы с Москвой. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Камни и коктейли Молотова: радикализация белорусских протестов не за горами? — видео

«Европа хочет сохранить такой актив. Москва за это будет платить, а Лукашенко будет играть против Москвы. Три месяца до выборов он это делал и до сих пор не извинился ни за одно оскорбление, которое он оставлял в адрес России», — категоричен Болкунец.

К тому же, добавил специалист, страны Европы вроде Германии хотят продолжить экономическое партнерство с Белоруссией и рассматривают республику в качестве важного канала для провоза своих товаров.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.