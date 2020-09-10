Рекордную ягоду премьер-министру вручил глава региона Юрий Гусев.
«Я хотел бы вручить премьер-министру символ нашего региона, выращенный на полях Херсонщины, — самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом», — заявил в конце общего пресс-брифинга Гусев.
Он добавил, что по этому QR-коду можно перейти на информационный портал и увидеть много туристических локаций Херсонской области.
По состоянию на 8 сентября 2020 года цены на арбузы в Украине упали до минимума за сезон, а украинские производители в этом году потеряли часть урожая ранних сортов арбузов из-за аномально холодного мая и проливных дождей в июне.