Во время рабочей поездки в Херсонскую область премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил в подарок самый большой арбуз сезона весом 27,7 кг. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба областной госадминистрации на своей странице в Facebook

Больше 30 килограммов: На Херсонщине вырос арбуз-великан © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк Юрий Гусев.

«Я хотел бы вручить премьер-министру символ нашего региона, выращенный на полях Херсонщины, — самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом», — заявил в конце общего пресс-брифинга Гусев.

Он добавил, что по этому QR-коду можно перейти на информационный портал и увидеть много туристических локаций Херсонской области.

По состоянию на 8 сентября 2020 года цены на арбузы в Украине упали до минимума за сезон, а украинские производители в этом году потеряли часть урожая ранних сортов арбузов из-за аномально холодного мая и проливных дождей в июне.