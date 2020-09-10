Президент Белоруссии Александр Лукашенко относится к той категории политиков, которые с трудом расстаются с властью, если расстаются вообще. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала PolitWera

Ищенко сказал, что начнется в Белоруссии этой осенью © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Лукашенко вообще не представляет, отметил эксперт, что кто-то может управлять Белоруссией, кроме него, и даже если это произойдет, то у него возникнет соблазн вмешаться в управление государством.

«А ему скажут: у тебя больше полномочий нет, куда ты вмешиваешься? Этого он представить вообще не может, для него это будет трагедия», — считает Ищенко.

Поэтому трудно представить, как Лукашенко будет проводить реформу, призванную оставить его без власти, добавил политолог.

Тем более что можно провести любую конституционную реформу, но совсем не факт, что сама система претерпит значительные изменения, подытожил специалист.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.