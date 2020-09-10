По словам руководителя Национального реестра достижений украинцев Ланы Ветровой, каждый рог козла достигает почти метр в длину.
«Он научился применять их в практических целях: становится на задние ноги и сбивает рогами высокие и самые вкусные кисти винограда, которыми любит лакомиться. Конечно, у такого красавца всегда крутятся козочки. Поэтому, чтобы рекордсмена сфотографировать, пришлось барышень от него отгонять», — пошутила Ветрова.
Живет Пират в селе Першотравневое в Одесской области. Он относится к зааненской породе, которая была выведена в швейцарских Альпах.