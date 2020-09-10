Сын звездных родителей выбрал себе сценический псевдоним, теперь он именует себя Архип Грек. В феврале ему исполнилось 18 лет.
Дебютный клип начинающего певца называется «Бутылка вина». В ролике сам Архип появляется на сцене клуба, а главная героиня видео грустит одна дома с бутылкой игристого, при этом она раздевается и бросает одежду на пол.
Пара Наташи Королевой и Тарзана часто на слуху у поклонников из-за любви артистов к публичности.
Они выкладывают в сети провокационные фото или пишут скандальные комментарии.
Не так давно Королевой пришлось оправдываться за излишне интимный, по мнению подписчиков, поцелуй с сыном.