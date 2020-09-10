Николай Азаров был главой украинского правительства с 2010 по 2014 год. Во время событий на Майдане он был вынужден подать в отставку с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, впоследствии ему пришлось покинуть страну.
«Я бы, конечно, не пошел бы ни в какие структуры, но подсказать, помочь, что надо делать, конечно, я мог бы. Я, кстати, этим и занимаюсь во всех информационных источниках», — сказал политик.
Азаров надеялся, что украинское руководство будет прислушиваться к его рекомендациям о выходе из кризиса, но отказ от этих рекомендаций означает, что Украина сегодня находится под внешним управлением и не может самостоятельно принимать решения (в частности, о реструктуризации долга).
Он добавил, что не может вернуться на Родину, поскольку сегодняшний украинский режим видит в нем реальную опасность.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.