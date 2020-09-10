Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру сказал, что если бы президент Владимир Зеленский предложил ему сотрудничать, то он бы отказался занять крупный пост, но оказать помощь согласился бы

Вечер на Пятницкой. Николай Азаров о партии Шария и возвращении на Украину © Скриншот из видео Украина.ру

«Я бы, конечно, не пошел бы ни в какие структуры, но подсказать, помочь, что надо делать, конечно, я мог бы. Я, кстати, этим и занимаюсь во всех информационных источниках», — сказал политик.

Азаров надеялся, что украинское руководство будет прислушиваться к его рекомендациям о выходе из кризиса, но отказ от этих рекомендаций означает, что Украина сегодня находится под внешним управлением и не может самостоятельно принимать решения (в частности, о реструктуризации долга).

Он добавил, что не может вернуться на Родину, поскольку сегодняшний украинский режим видит в нем реальную опасность.

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