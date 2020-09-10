Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в Лиссабоне на экономическом форуме пригласил португальских инвесторов принять участие в большой приватизации на Украине. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба украинского МИД на своем сайте
«Я приглашаю вас принять участие в большой приватизации в Украине», — сказал Кулеба.
Министр рассказал присутствующим об экономических реформах на Украине и назвал три ключевые возможности, которые страна сегодня может предоставить португальскому бизнесу и инвесторам — большая приватизация, цифровизация и аэрокосмическая отрасль.
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