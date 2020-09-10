«Космос и приватизация». Кулеба рассказал, чем Украина может заинтересовать Португалию
«Космос и приватизация». Кулеба рассказал, чем Украина может заинтересовать Португалию
© РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк
«Я приглашаю вас принять участие в большой приватизации в Украине», — сказал Кулеба.

Министр рассказал присутствующим об экономических реформах на Украине и назвал три ключевые возможности, которые страна сегодня может предоставить португальскому бизнесу и инвесторам — большая приватизация, цифровизация и аэрокосмическая отрасль.    