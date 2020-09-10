Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть в отношении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака производство по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Об этом 9 сентября сообщил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев

Ермак хочет «пустить под нож» все правительство ради смещения Авакова — СМИ © kmu.gov.ua

По информации украинских СМИ, спецслужбы Украины год готовили операцию по задержанию группы российских граждан, для чего выманили их в Белоруссию, но спецоперация провалилась, после того как силовики доложили о планах Офису президента.

Источники ряда СМИ утверждают, что команду прекратить операцию дал Ермак. В то же время новый начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверяет, что СБУ вообще не причастна к событиям вокруг россиян.