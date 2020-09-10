По его словам, это связано с операцией спецслужб Украины по задержанию группы российских граждан в Белоруссии.
По информации украинских СМИ, спецслужбы Украины год готовили операцию по задержанию группы российских граждан, для чего выманили их в Белоруссию, но спецоперация провалилась, после того как силовики доложили о планах Офису президента.
Источники ряда СМИ утверждают, что команду прекратить операцию дал Ермак. В то же время новый начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверяет, что СБУ вообще не причастна к событиям вокруг россиян.