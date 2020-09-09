По словам Бабикова, следователи могут подготовить справку с доказательствами либо проект сообщения о подозрении, но это не процессуальный документ, а приглашение прокурора, то есть позиция ГБР. После прокурор определяет правильность квалификации, полноту собранных доказательств, их допустимость и дает свою оценку — будет он подписывать документ или нет.
«У нас нет сейчас таких дел, чтобы говорить о том, что по какому-то из них мы вышли на подозрение бывшему президенту. У нас есть дела, которые расследуются, и дело, по которому идет ознакомление с материалами… Поэтому говорить о том, что сейчас есть в работе по конкретным делам проекты сообщений о подозрении, я не могу», — сообщил он.