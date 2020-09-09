Госбюро расследований Украины пока не готовит проекты подозрений по делам, в которых фигурировал бы бывший президент и депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко. Об этом 9 сентября сообщил замдиректора ГБР Александр Бабиков в интервью «Украинским новостям»

На Украине закрыли уголовные дела в отношении Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«У нас нет сейчас таких дел, чтобы говорить о том, что по какому-то из них мы вышли на подозрение бывшему президенту. У нас есть дела, которые расследуются, и дело, по которому идет ознакомление с материалами… Поэтому говорить о том, что сейчас есть в работе по конкретным делам проекты сообщений о подозрении, я не могу», — сообщил он.