Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время
Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Эксперт пояснил, что если раньше против Лукашенко протестовал не только традиционный электорат прозападных кандидатов (который составляет небольшую часть населения), то теперь против него протестует часть его ядерного электората, которая относилась к нему достаточно сдержанно, но голосовала за него, поскольку он в определенной степени являлся гарантом тесных отношений с Россией.

«Эти люди начали искать альтернативу, потому что Лукашенко начал откровенно отворачиваться от России и ссориться с российским руководством. Поэтому среди тех, кто сейчас выступает против Лукашенко, уже определенная часть людей, которые хотя и против Лукашенко, но за сохранение союза с Россией. Раньше на улице этих людей не было. Он сам своими руками создал себе дополнительные проблемы», — считает Жарихин.

Политолог также отметил, что добрые слова в сторону России со стороны Лукашенко этих людей пока до конца не убедили в искренности его намерений, поэтому для Лукашенко важен визит в Россию, чтобы убедить этих людей, что это обострение было временным явлением.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).