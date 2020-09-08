Попытки президента Белоруссии Александра Лукашенко перед выборами зачастую достаточно агрессивно вести себя по отношению к России привели к тому, что против него протестует и часть его ядерного электората. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Эти люди начали искать альтернативу, потому что Лукашенко начал откровенно отворачиваться от России и ссориться с российским руководством. Поэтому среди тех, кто сейчас выступает против Лукашенко, уже определенная часть людей, которые хотя и против Лукашенко, но за сохранение союза с Россией. Раньше на улице этих людей не было. Он сам своими руками создал себе дополнительные проблемы», — считает Жарихин.

Политолог также отметил, что добрые слова в сторону России со стороны Лукашенко этих людей пока до конца не убедили в искренности его намерений, поэтому для Лукашенко важен визит в Россию, чтобы убедить этих людей, что это обострение было временным явлением.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).