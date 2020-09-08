Эксперт пояснил, что если раньше против Лукашенко протестовал не только традиционный электорат прозападных кандидатов (который составляет небольшую часть населения), то теперь против него протестует часть его ядерного электората, которая относилась к нему достаточно сдержанно, но голосовала за него, поскольку он в определенной степени являлся гарантом тесных отношений с Россией.
«Эти люди начали искать альтернативу, потому что Лукашенко начал откровенно отворачиваться от России и ссориться с российским руководством. Поэтому среди тех, кто сейчас выступает против Лукашенко, уже определенная часть людей, которые хотя и против Лукашенко, но за сохранение союза с Россией. Раньше на улице этих людей не было. Он сам своими руками создал себе дополнительные проблемы», — считает Жарихин.
Политолог также отметил, что добрые слова в сторону России со стороны Лукашенко этих людей пока до конца не убедили в искренности его намерений, поэтому для Лукашенко важен визит в Россию, чтобы убедить этих людей, что это обострение было временным явлением.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).