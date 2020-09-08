Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай откорректировал свое заявление о необходимости восстановлении экономических связей с республиками Донбасса, уточнив, что, пока идет война, это невозможно. Об этом он 7 сентября рассказал в интервью «Укринформу»

Ранее Гайдай заявил журналистам в Северодонецке, что прекращение экономических связей с республиками — это «политические спекуляции».

«Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду», — сказал он.

По словам Гайдая, его слова были вырваны из контекста.

«Никакого экономического сотрудничества с оккупированными территориями не может быть, пока существует, например, запрет тушить пожар самолетами. Пока мы получаем вот такие справки… Вот я каждое утро получаю их — и сегодня, к сожалению, мы уже имеем одного погибшего военного, которого застрелил снайпер российско-оккупационных войск», — сказал глава Луганской ОГА.

Украина: из «донбасского тупика» есть выход, но он сложный для Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

«Поэтому в концепции реинтеграции Донбасса в Украине это (восстановление экономического сотрудничества. — Ред.) будет действительно полезным. Но только когда мы сделаем определенные шаги в плане дипломатическом; получим определенные гарантии. То есть речь не идет о том, что все надо делать здесь и сейчас. Ведь, конечно, пока убивают наших военных, пока идет почти открытая война Российской Федерации против Украины, это невозможно. Вообще», — сказал Гайдай.

В Офисе президента слова главы Луганской ОГА комментировать отказались.