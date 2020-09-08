Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении на своей странице в Facebook 7 сентября заявил, что готов возглавить правительство страны в случае победы своих сторонников на парламентских выборах

Саакашвили выдвинули на пост премьер-министра Грузии, он готовит специальное заявление © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Хочу сказать, что буду премьер-министром не полный срок, а максимум два года, потому что этих двух лет будет достаточно для того, чтобы вытащить страну из болота и быстро пойти вперед», — заявил он.

Вторым условием пребывания на посту главы правительства Саакашвили назвал отсутствие в стране «противостояния и беспорядков». «В свое время я передал власть мирно, и действительно не собираюсь путем беспорядков приходить к власти», — отметил он.

Решение выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра в случае победы на предстоящих парламентских выборах прозвучало накануне от оппозиционной партии «Единое национальное движение» и объединения «Сила в единстве».

Ранее Саакашвили назвал Украину своим «вторым домом» и заявил, что возвращается в Грузию. Он извинился за ошибки, допущенные во время нахождения на посту президента, и заверил, что набрался опыта для служения своей стране. Власти Грузии негативно отреагировали на его намерение вернуться. Так, министр юстиции страны Тея Цулукиани заявила, что сразу по возвращении политика ждут задержание и тюрьма.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября.