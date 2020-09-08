Люди, несогласные с политикой тотальной украинизации, зачастую боятся выходить на улицы, поскольку праворадикалы привыкли к безнаказанности. Об этом рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Вышинский: Яркая риторика Зеленского не подтвердилась © РИА Новости, Владимир Песня

«Власть сделала вид, что это не более чем мелкое хулиганство. Люди понимают, что ни закон, ни власть их не будут защищать», — добавил Вышинский.

Кроме того, по его словам, «не секрет, что организации национал-радикалов на подряде у силовых структур: «Нацкорпус» связывают с Аваковым, радикалов из С14 — с СБУ».

Таким образом, тем гражданам Украины, которые ориентированы на русскоязычную культуру и желают защитить свои права, противостоят и национал-радикалы, и само государство, заключил Вышинский.

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