Журналист напомнил об инциденте со зверским избиением активистов из «Партии Шария» и отметил, что ни один из нападавших до сих пор не был наказан. Такая ситуация сложилась, потому что в стране нет реального равенства граждан перед законом, подчеркнул он.
«Власть сделала вид, что это не более чем мелкое хулиганство. Люди понимают, что ни закон, ни власть их не будут защищать», — добавил Вышинский.
Кроме того, по его словам, «не секрет, что организации национал-радикалов на подряде у силовых структур: «Нацкорпус» связывают с Аваковым, радикалов из С14 — с СБУ».
Таким образом, тем гражданам Украины, которые ориентированы на русскоязычную культуру и желают защитить свои права, противостоят и национал-радикалы, и само государство, заключил Вышинский.
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