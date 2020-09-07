У Украины по-прежнему нет суверенитета, законы принимаются под диктовку МВФ, где главный акционер – это США, считает журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

Главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В конце августа прошлого года суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре Кирилл Вышинский среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.

Спустя год после выхода на свободу из Лукьяновского СИЗО Киева Вышинский в видеоинтервью изданию Украина.ру рассказал, почему надежды о скором мире на Украине так и остались нереализованными.

Фрагменты этого интервью мы публикуем в печатной версии.

- Кирилл, какие события произошли за этот год в вашей жизни?

— Самое знаковое событие — это то, что я нахожусь здесь, в Российской Федерации, в Москве. В этом смысле моя жизнь резко изменилась. А дальше все продиктовано этим — быт, сфера деятельности, обязанности.

- Обмен заключенными год назад породил надежду на то, что Россия и Украина восстановят добрососедские отношения, однако этого не произошло. Что, на ваш взгляд, мешает нормализации отношений между двумя странами?

— После избрания Зеленского были завышенные ожидания, я и сам их испытывал. Казалось, что после смены персоналий во власти может измениться и курс. В какой-то момент изменилась риторика, она была очень соблазнительной, яркой, многообещающей, но действий за этим не последовало. Да и внутри страны мало что изменилось. Разве русскоязычные украинцы стали чувствовать себя равными другим? Даже отсрочить отказ от русского языка не удалось, хотя для других меньшинств, венгров, поляков, сделали отсрочку на три года.

Конкретно с Вышинским: год свободы, новый дом в России, санкции против Украины © Скриншот из видео Украина.ру

- Вы затронули тему образования на Украине. Почему русскоязычные граждане не выступают в защиту родного языка? В Прибалтике происходят марши в защиту русских школ, есть русские партии. Почему этого нет на Украине?

— Люди, которые разговаривают на русском, ориентированы на русскую культуру, на Украине четко и ясно маркированы как «пятая колонна», как подвижники страны-агрессора — термин, который существует только в правовом поле Украины и ничем не подтвержден.

Люди боятся выходить на улицы, потому что речь не идет о равенстве перед законом. Ни один из праворадикалов, избивавших активистов Партии Шария, на сегодняшний день не наказан. То есть власть сделала вид, что это не более чем мелкое хулиганство.

Люди понимают, что ни закон, ни власть их не будут защищать. Кроме того, не секрет, что организации национал-радикалов на подряде у силовых структур, «Нацкорпус» связывают с Аваковым, радикалов из «Сичи» — с СБУ. Это секрет Полишинеля.

Люди еще были бы готовы справляться с радикалами и апеллировать к закону, но за спиной у этих радикалов государственные структуры. Сложно вступать в борьбу с государством, не каждый к этому готов.

- На каком этапе сейчас находится судебный процесс по вашему уголовному делу?

— К сожалению, по объективным причинам, а отчасти по субъективным, поскольку была эпидемия коронавируса и многие процессы были поставлены на паузу, в деле ничего не происходит. Ближайшее заседание было перенесено на октябрь. Посмотрим, что будет в октябре.