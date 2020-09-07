Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию, когда в Минске люди с дубинками в гражданской одежде избивали участников митингов, как «хулиганские выходки», пишет «Эхо Москвы» 7 сентября

Песков отметил, что правоохранительные органы Белоруссии расследуют это дело, и стоит дождаться результатов следствия, а только потом делать какие-то выводы.

«Это, безусловно, какие-то хулиганские выходки. Мы знаем по заявлению наших белорусских коллег, что они проверяют эту информацию, эти съемки. И надеемся, что белорусские правоохранительные органы выполнят свою работу», — отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что стоит исходить из того, что сформированный в России резерв не понадобится.

О создании резерва президент РФ Владимир Путин сообщил в конце августа, уточнив, что правоохранители из этого состава могут быть направлены в Белоруссию в рамках двух договоров: о Союзном государстве или о коллективной безопасности.

Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, с результатами которых не согласна оппозиция. Ее представители заявили, что официальный результат Александра Лукашенко в виде 80% голосов — фальсификация, а на самом деле победила Светлана Тихановская. По данным избирательной комиссии, доверие ей выразили 10% белорусов.

В ходе уличных беспорядков пострадали сотни людей, в том числе силовики.