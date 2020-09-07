Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий высмеял видео мэра Одессы Геннадия Труханова на фоне затонувшего танкера Delfi, назвав съемки ролика «предвыборным безумием». Об этом глава ведомства написал на своей странице в Facebook 6 сентября

В Одессе спустя почти год после аварии начался финальный этап поднятия танкера «Делфи» © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Также министр отметил, что к поднятию «Делфи» не было раньше такого живого интереса и помощь Администрации морских портов Украины (АМПУ) или исполнителям не предлагалась.

Кроме того, на странице Труханова в Facebook под постом мэра «Мы перешли к финальному этапу операции по подъему Delfi…» Криклий оставил комментарий: «Товарищ мэр, а при чем здесь вы?»

В воскресенье, 6 сентября, начался финальный этап операции по поднятию затонувшего танкера, который в ноябре 2019 года сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Министерство инфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения судна.