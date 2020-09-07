«Прямо сейчас один местный политик, который сильно хочет быть вновь переизбран, делает видеосъемку возле затонувшего Delfi. Убежден, что будет рассказывать, как сильно работал, чтобы поднять затонувшее судно (кто знает, возможно, мысленно), и без него вообще ничего бы не произошло, но мы хорошо понимаем, что его интересует исключительно поднятие собственных рейтингов, а не танкера», — заявил Криклий.
Также министр отметил, что к поднятию «Делфи» не было раньше такого живого интереса и помощь Администрации морских портов Украины (АМПУ) или исполнителям не предлагалась.
Кроме того, на странице Труханова в Facebook под постом мэра «Мы перешли к финальному этапу операции по подъему Delfi…» Криклий оставил комментарий: «Товарищ мэр, а при чем здесь вы?»
В воскресенье, 6 сентября, начался финальный этап операции по поднятию затонувшего танкера, который в ноябре 2019 года сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Министерство инфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения судна.