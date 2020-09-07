Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили прокомментировал появление совместного фото с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и нардепом от «Слуги народа» Елизаветой Ясько. Он написал об этом на своей странице в Facebook 7 сентября

Богдан, Саакашвили и «слуга народа» Ясько обсудили киевские выборы за бокалом вина - фото © Facebook, Елизавета Ясько

При этом Саакашвили опроверг возможность создания в ближайшее время партийного проекта с Богданом.

«У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же, как и со многими другими с различными политическими бэкграундами. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать любые темы с кем угодно. Никаких общих политических и партийных проектов я с Андреем Богданом в ближайшее время создавать не собираюсь. Это не мешает нашему общению. Политически моя позиция абсолютно понятна. Я полностью поддерживаю президента [Владимира] Зеленского и стараюсь быть полезным народу Украины в разработке преобразований и реформ, чем и активно сейчас занимаюсь», — заявил экс-президент Грузии.

Ранее фракция «Слуги народа» на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского мэра. Победу одержала Ирина Верещук. Также украинский шоумен, волонтер Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии «Голос».

Бывший народный депутат Борислав Береза заявил, что будет баллотироваться в столичные градоначальники, а его команда «ЭкоПартии» идет в Киевсовет. Экс-нардеп, замглавы ВО «Свобода» Андрей Ильенко также официально заявил, что идет в мэры Киева.

В субботу, 5 сентября, на Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.