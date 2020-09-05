Политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру объяснил, как белорусской власти усмирить протесты и успокоить треть населения, недовольных ее действиями

Марат Баширов: Лукашенко проявил недюжинные способности к переменам ради удержания власти © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко добровольно от власти не откажется, но то, насколько долгим будет этот период, зависит от предложений Лукашенко по диалогу.

«Там выросло целое поколение граждан Белоруссии, которые не помнят, что такое СССР, но видят, как развивается экономика той же России или той же Польши. В Белоруссии очень дробный состав протестующих, и каждый требует чего-то своего. Все это лишь модерируется и направляется в одно русло, когда они кричат "Уходи!". Но одного интересует свободное ведение бизнеса, а другого — свобода слова. Если власть будет дробно работать с этой повесткой, то у людей появится терпение, они будут считать, что чего-то добились и ждать, когда уйдет Лукашенко», — сказал Баширов.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).