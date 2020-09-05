Политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру подвел итоги политических событий лета в Белоруссии и на Украине

- Марат, какие проблемы наиболее актуальны для Украины: падение рейтинга партии власти и президента Зеленского, проблемы в экономике, тупик по Донбассу или попытки так называемой партии войны навязать свою повестку?

— Все это связано с обещаниями господина Зеленского, которые он давал, избираясь президентом. Львиная доля тех надежд, которые адресовались господину Зеленскому и дали ему такой внушительный результат на выборах, связаны с достижением мира в Донбассе и экономическим улучшением. Но ни первое, ни второе не случилось. Отсюда и падение рейтинга, и реакция его политических соперников.

- Ожидают, что политическая осень на Украине будет жаркой. Как вы считаете, каких событий стоит ожидать в связи с местными выборами?

Самоуправление против самоуправства. Местные выборы как последний шанс Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Ожидает ли Украину дальнейшая радикализация, на ваш взгляд?

— Пик дикого национализма на Украине пройден, потому что простого человека интересуют не политические лозунги, а спокойная жизнь с точки зрения его ценностей и доходов. Но резкое ухудшение экономического положения может повлиять на то, что националисты будут вести себя более агрессивно.

- Можно ли утверждать, что протестное движение в Белоруссии не достигло своей цели и идет на спад? И если Лукашенко победил в этом противостоянии, то какой ценой?

— Лукашенко проявил недюжинные способности в части удержания власти. На фоне безволия господина Януковича — такое фанатичное желание сохранить власть у господина Лукашенко.

Вместе с тем он удержался от кровавого варианта сохранения власти. Были перегибы в первую неделю, но после этого он сделал выводы. То, что сейчас происходит с ним, это разительная перемена. С одной стороны власть признает, что порядка 20-30% граждан Белоруссии настроены оппозиционно, с другой стороны они нащупали верную ноту в диалоге со своими сторонниками.

По отношению к первым они применяют силу, но вместе с тем начали идеологическую работу с ними, предлагая изменения в Конституцию, а со вторыми это апелляция к традиционным ценностям. Для меня удивительно, когда человек, долгое время управлявший страной в жестком административном стиле, так быстро перестраивается.

Искренне это или нет, мы не знаем, но нам, как гражданам России важно, чтобы там был мир, и между нашими станами сохранялись хорошие отношения, экономические и военные.

- Будет ли ситуация в Белоруссии иметь продолжение в виде внутринационального диалога и добровольного отказа Лукашенко от власти?

— Добровольного отказа не будет в ближайшее время, но насколько долгим этот период будет, зависит от предложений Лукашенко по диалогу. Но если власть признает, что около трети граждан недовольны, это значит, что она совершила ошибки, связанные с политическими, социальными и экономическими ожиданиями.

Там выросло целое поколение граждан Белоруссии, которые не помнят, что такое СССР, но видят, как развивается экономика той же России или той же Польши. В Белоруссии очень дробный состав протестующих, и каждый требует чего-то своего. Все это лишь модерируется и направляется в одно русло, когда они кричат «Уходи!». Но одного интересует свободное ведение бизнеса, а другого — свобода слова.

Если власть будет дробно работать с этой повесткой, то у людей появится терпение, они будут считать, что чего-то добились и ждать, когда уйдет Лукашенко.

- Как вы считаете, слова Лукашенко о том, что белорусские спецслужбы перехватили разговор «Варшавы и Берлина» о фейковом отравлении Навального, — это информационный вброс? И зачем это нужно белорусскому президенту?

— Конечно, это не вброс. Думаю, у него на самом деле перехват разговора радиоэлектронной разведкой.

В Белоруссии расположены очень мощные станции, которые работают как на подавление связи, так и на перехват. Они стоят еще со времен СССР и позволяют слушать переговоры по всей Европе. Поэтому когда президент Белоруссии передает файлы и сообщает об этом другому официальному лицу, премьеру России Мишустину, это серьезнейшее действие. За этим есть реальные материалы.

Другой вопрос, как этим распорядится Россия, потому что, исходя из имеющейся информации, это были высокопоставленные лица Польши и Германии. Без последствий это, конечно, не останется.