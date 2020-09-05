Ранее США заявили, что после отравления блогера Алексея Навального требуют остановить строительство трубопровода.
«Как страна, мы уже приняли все решения по "Северному потоку — 2". Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось», — подчеркнул он.
В Германии ряд политиков высказывались за приостановку строительства «Северного потока — 2» из-за отравления Навального, но канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные вопросы следует рассматривать отдельно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что анализы Навального в России не показали наличия отравляющих веществ.
Также сообщалось, что никакой фактической информации об отравлении Навального власти ФРГ России не сообщали, несмотря на готовность Москвы сотрудничать по данному делу.