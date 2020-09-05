Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что не поддержал требование ряда политиков об отмене или вводе моратория на строительство газопровода «Северный поток - 2», пишет DW 5 сентября

Ранее США заявили, что после отравления блогера Алексея Навального требуют остановить строительство трубопровода.

«Как страна, мы уже приняли все решения по "Северному потоку — 2". Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось», — подчеркнул он.

«Северный поток-2», Белоруссия и пандемия – главные темы западных СМИ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Ангела Меркель заявила, что данные вопросы следует рассматривать отдельно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что анализы Навального в России не показали наличия отравляющих веществ.

Также сообщалось, что никакой фактической информации об отравлении Навального власти ФРГ России не сообщали, несмотря на готовность Москвы сотрудничать по данному делу.