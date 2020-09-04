Национальная полиция Украины закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении горсовета Черкасс, который пошел вопреки воли президента Владимира Зеленского и ослабил карантин. Об этом 4 сентября РБК–Украина сообщила начальник сектора коммуникации Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко с 1 мая разрешил выйти на работу персоналу магазинов, мастерских, рынков, салонов красоты и летних площадок ресторанов, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, режим ЧС начал действовать по всей Украине с 25 марта. Решение городских властей стало основанием для уголовного дела.

«Были допрошены все участники, среди них члены Черкасского исполкома и мэр города. Также была установлена информация о числе больных, заполненности больниц в Черкассах больными с подтвержденным диагнозом COVID-19. Число больных было под контролем, ситуация стабильная. Соответственно 29 августа было принято решение о закрытии уголовного производства», — цитирует Вовк издание.

Скандальный мэр Черкасс Бондаренко перебежал от Филатова к Коломойскому © Facebook, Анатолій Бондаренко Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции назвал градоначальника Черкасс «бандитом», на которого заведено 19 уголовных дел, и заявил, что не сядет с ним за один стол.

После этого Анатолий Бондаренко подал иск о защите чести и достоинства. В отзыве на этот иск Зеленский заявил, что таким образом выразил свое отношение ко всем чиновникам, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям. Судебное заседание по делу состоится в Печерском суде 1 октября.