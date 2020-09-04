Жительницу Украины Оксану Курамшину обвиняют по двум уголовным статьям за репост в соцсети годичной давности с упоминанием экс-президента Петра Порошенко. Женщина работает простым почтальоном, украинского языка не знает, однако следствие обвиняет ее в насильственном захвате власти, рассказал изданию Украина.ру адвокат подозреваемой Андрей Гожый

В соцсетях появилась фотография Курамшиной с подписью «Лицо террориста», и это вполне типично для современной Украины, считает ее защитник, когда силовики вместо реальных преступников тратят огромные силы и средства на борьбу с репостами.

Гожый: СБУ при Зеленском сажает за репосты и считает лайки © Facebook, Андрей Гожый Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко.

«Это всё происходило в момент, когда Зеленский уже победил на выборах. Потом он стал президентом, и на какое-то время это дело утихло. Был такой период, когда СБУ и их националистические формирования притихли. Но потом Зеленский взял курс на продолжение политики Порошенко, и тут — как гром среди ясного неба — Оксане Курамшиной предъявляют подозрение по двум статьям», — сказал адвокат.

Обвиняют 49-летнего почтальона в насильственном захвате власти и сепаратизме. Также защитник женщины рассказал о том, что ей предложили подписать некий документ на украинском языке, которого она не знает. Она была уверена, что подписывает подписку о невыезде, а в итоге подписала соглашение со следствием о признании вины.

Оксана Курамшина в 2019 году сделала репост на своей странице в соцсети записи, начинавшейся словами «Хватит быть рабами порошенко…», где содержался призыв поддержать Зеленского на выборах-2019. Фамилия экс-президента в публикации была написана с маленькой буквы.

Обвинение женщине предъявили в апреле 2020 года, тогда же ее вызвали на допрос, а дома провели обыск.

Полный текст интервью читайте здесь.