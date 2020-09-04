В соцсетях появилась фотография Курамшиной с подписью «Лицо террориста», и это вполне типично для современной Украины, считает ее защитник, когда силовики вместо реальных преступников тратят огромные силы и средства на борьбу с репостами.
Это, рассказал адвокат, говорит о том, что президент Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко.
«Это всё происходило в момент, когда Зеленский уже победил на выборах. Потом он стал президентом, и на какое-то время это дело утихло. Был такой период, когда СБУ и их националистические формирования притихли. Но потом Зеленский взял курс на продолжение политики Порошенко, и тут — как гром среди ясного неба — Оксане Курамшиной предъявляют подозрение по двум статьям», — сказал адвокат.
Обвиняют 49-летнего почтальона в насильственном захвате власти и сепаратизме. Также защитник женщины рассказал о том, что ей предложили подписать некий документ на украинском языке, которого она не знает. Она была уверена, что подписывает подписку о невыезде, а в итоге подписала соглашение со следствием о признании вины.
Оксана Курамшина в 2019 году сделала репост на своей странице в соцсети записи, начинавшейся словами «Хватит быть рабами порошенко…», где содержался призыв поддержать Зеленского на выборах-2019. Фамилия экс-президента в публикации была написана с маленькой буквы.
Обвинение женщине предъявили в апреле 2020 года, тогда же ее вызвали на допрос, а дома провели обыск.
Полный текст интервью читайте здесь.