Гожый: СБУ при Зеленском сажает за репосты и считает лайки

Служба безопасности Украины при президенте Зеленском продолжает начатую при Порошенко практику давления на простых людей за совершенно невинные действия в интернете, не представляющие никакой общественной опасности. Об очередном таком деле изданию Украина.ру рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый

Речь идёт о расследовании «преступной деятельности» женщины-почтальона, которая неосторожно сделала когда-то репост в соцсети "ВКонтакте". Последствия не замедлили сказаться: обыск, предъявление подозрения, затем — обвинение…

- Андрей, в соцсетях появилась фотография женщины с подписью «Лицо террориста». Насколько я понимаю, это ваша подзащитная женщина-почтальон. Расскажите о сути дела: действительно ли женщину преследуют за один-единственный репост в соцсети?

— Ситуация, как это ни печально, типичная для нынешней Украины и для деятельности Службы безопасности Украины последних лет, особенно при президенте Петре Порошенко. К сожалению, такую же линию продолжает президент Владимир Зеленский, от которого его избиратели совсем другого ожидали.

Мы регулярно слышим о том, что спецслужбами при содействии прокуратуры вскрываются огромные сети различных террористов, разжигателей войны, захватчиков власти, сепаратистов, и прочее, и прочее. В последнее время к этому списку добавились распространители фейков о коронавирусе. Муравицкого судят за критику Порошенко, которому также предъявлено подозрение — Гожый © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк

Кто "типичный преступник", которого ловит центральный аппарат СБУ и подразделения по всей Украине? Это можно проиллюстрировать на примере Оксаны Курамшиной, адвокатом которой я являюсь — при содействии общественной организации «Сеть Солидарности».

Оксана Курамшина работает обычным почтальоном, она 1971 года рождения. Как и многие женщины, она пользуется соцсетями, где репостит рецепты борщей, котиков и прочее.

- Но не за котиков же её преследует СБУ?

— Пока не за котиков. Когда-то перед выборами она сделала репост — то есть, она не автор. Репост записи, которая начиналась словами «Хватит быть рабами порошенко…», с призывом не поддерживать Порошенко на предстоящих в 2019 году выборах.

По словам моей подзащитной, поддержать этот пост её попросил некий субъект, который прислал ей личное сообщение в соцсети ВКонтакте. Она и поддержала, сделала репост, не думая о плохом. Отмечу: функция такова и "ВКонтакте", и в любой соцсети, что можно внести изменения в пост автора. Она сделала репост и забыла об этом. И вдруг в 2020 году, 7 апреля, у неё проводят обыск, допрашивают. Она всё рассказывает — что такого, это же просто репост. Тем более, ВКонтакте — соцсеть, запрещенная в Украине, значит, кто её читает? Вы же не для того её запрещали, чтобы украинцы массово этой соцсетью пользовались, наоборот.

Это всё происходило в момент, когда Зеленский уже победил на выборах. Потом он стал президентом, и на какое-то время это дело утихло. Был такой период, когда СБУ и их националистические формирования притихли. Но потом Зеленский взял курс на продолжение политики Порошенко, и тут — как гром среди ясного неба — Оксане Курамшиной предъявляют подозрение по двум статьям.

- По каким?

— По статье 109, это действия, направленные на насильственный захват власти. И статья 110, это призывы к нарушению границ, территориальной целостности — то есть сепаратизм. Такие статьи вменили почтальону за один репост в соцсети.

Тут нарушены самые основы уголовного права, есть такое понятие — малозначимость деяния. Даже если есть формальные признаки преступления, но понятно, что этим не мог быть нанесен ущерб национальным интересам или интересам частных лиц, то это не состав преступления.

Как один репост — не системная работа, не ведение группы в интернете, а всего лишь один репост на сайте, запрещённом в Украине, сделанный женщиной, которая не является автором, и в который, скорее всего, были внесены изменения — как этот репост мог взорвать национальную безопасность Украины? «Это 1937 год?»: Гожый рассказал, как на Украине правосудие зависит от социально-политической ситуации © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

- Но в СБУ, по всей видимости, придерживаются иного мнения?

— По всей видимости. Посчитаем: оказывается, занималась этим репостом следственная группа, возглавляемая старшим следователем по особо важным делам, подполковником киевской СБУ — мы фамилий пока не имеем права называть. Оперативное сопровождение осуществлялось целым департаментом информационной контрразведывательной деятельности центрального аппарата СБУ. И руководила всей этой борьбой с репостом прокуратура города Киева! Представляете, какие силы, какие раздутые штаты были брошены на эту псевдоработу!

Что самое смешное, в документах о негласных следственных и оперативных мероприятиях мы видим, что оперативники по заданию следствия лайки считают под репостом. И пишут: мы не знаем, сколько людей посмотрели эту публикацию, однако там один лайк. Так прямо и пишут: «под публикацией есть один лайк».

Вот представьте себе: на миллиардные огромные бюджеты все эти люди в погонах, подполковники, оперативные сотрудники — чем они занимаются, во что это сейчас превратилось.

Мы помним, как недавно боролись с фейками про коронавирус, а теперь — при Зеленском — СБУ продолжает преследовать за репосты и считать лайки!

Моя подзащитная уроженка России, но она имеет украинское гражданство ещё с советских времён. В силу того, что она не разбирается в юридической казуистике, да ещё на украинском языке, ей предложили подписать соглашение со следствием о признании вины. Она-то думала, что подписывает просто подписку о невыезде…

- И что было дальше?

— Она вовремя сориентировалась, обратилась в «Сеть Солидарности». Сейчас мы будем входить в этот процесс. Вчера был первый суд. Лукашенко захотел «поиграть» в западную демократию и проиграл — Гожый © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк

- И чем он завершился?

— Переносом заседания, потому что какие-то странные маневры осуществляла прокуратура. Пришёл прокурор, который сказал: я не знаю, есть у меня полномочия вести это дело или нет.

- Как так может быть?

— Мы это расцениваем как реакцию на то, что им спутали все карты. Они пришли в суд получить очередную победу, очередной значок, медаль, звезду на погоны, а тут вдруг оказывается, что есть адвокат и он защиту будет осуществлять. Прокурор, видимо, такого не ожидал. Или просто уже таких прокуроров набирают. Судья спрашивает: так вы прокурор в этом деле? А в ответ: может быть… Вопрос: вы включены в группу по поддержанию обвинения? Ответ: наверное… Не представимо! Судья говорит: ну, тогда слушание дела надо переносить. И перенесли.

А ещё до суда Оксане Курамшиной начали названивать люди, которые представлялись сотрудниками СБУ: нам надо поговорить с вами, убедить… По всей видимости, поняли, что земля, как говорится, горит под ногами — вот и начинается такое не процессуальное воздействие.

- А это законно?

— Конечно, нет. И я хотел бы предупредить, пользуясь тем, что это издание, конечно же, в СБУ читают. Так вот, хочу предупредить, чтобы они воздержались от подобного воздействия на мою подзащитную, потому что ничем хорошим это не закончится. Конечно, они скажут, что не звонили. Но, по крайней мере, поступали звонки от людей, которые представлялись как сотрудники Службы безопасности.

- Довольно часто в годы президентства Петра Порошенко появлялись новости о разоблачениях неких "шпионов", действовавших в соцсетях. Сейчас, при Зеленском, эта практика ловли сетевых врагов идёт на спад? Судя по вашему рассказу, всё продолжается в том же духе…

— Да, всё продолжается. Потому что Зеленский то ли запуган силовыми структурами, то ли он вообще не понимает, что происходит. Бюджеты у спецслужб огромные, штаты раздутые. Надо же им результат показывать? Вот они и находят таких почтальонов, учителей и т.д. Не каждый находит возможность нанять защитника, да и не у каждого есть силы бороться за правду в таком государстве. Многие, не видя другого выхода, признают вину, хотя и вины никакой нет.

Но я хотел бы предостеречь людей, которые подписывают такие добровольные признания. Да, возможно, тактически вы выиграете, получите условный срок. Но запомните: пройдёт время, ваши дети захотят поехать в Европу, поступить на государственную службу, делать карьеру — а у них будет клеймо, что родители были государственными преступниками. И тогда уже никто не будет разбираться, как и что, за репост вас осудили или за что другое.

Хочу обратиться ко всем: подумайте о детях, об их добром имени.

- Что заставляет людей подписывать такие признания? Они не верят, что докажут свою правоту в суде?

— Вы правы. Такое низкое доверие к судам, к прокуратуре, которая тоже является частью этой системы, что люди чувствуют своё бессилие. И силовики пользуются этим. Люди понимают, что добиться правды будет очень тяжело, и легче подписать, пойти на соглашение со следствием. Такой правовой нигилизм создан, в частности, спецслужбами и в их интересах: им проще делать свою работу, когда суды подмахивают, не глядя, не разбираясь в сути, санкции на обыски, на приводы… Когда обыскивают всех подряд.

Помнится, журналист Павел Волков заявлял, что у него пропали 500 долларов при обыске — и такое бывает. Увы, практика давления не идёт на спад. Зеленский, похоже, самоустранился от процессов, идущих в государстве.

Что самое интересное, в этом "преступном" посте, о котором я рассказываю, запись начата словами: «Хватит быть рабами порошенко» — Порошенко там обозначен с маленькой буквы. Женщину за это, за репост просто — судят. И журналиста Василия Муравицкого, напомню, сейчас продолжают судить за критику Порошенко. У меня вопрос: не засудят ли и самого Зеленского за слова «Я ваш приговор»? Зеленский ведь тоже выступал против Порошенко. Всё это превращается в абсурд. Соратник Порошенко показал в Раде доказательства причастности СБУ к делу «ЧВК Вагнера» © Facebook/Iryna Gerashchenko

- Но когда-нибудь политическая ситуация в стране изменится. Как вы думаете, не придётся ли нынешним преследователям ответить за свои незаконные действия, за репрессии в отношении инакомыслящих, да и просто против граждан, которые о политике и не думали? Получается, судя по всем этим сообщениям, в интернет уже заходить опасно — ненароком какой-нибудь репост сделаешь, лайк поставишь, и…

— Да, даже случайный репост, лайк — и могут быть последствия. Будем надеяться, что ситуация изменится. Если говорить о нынешних реалиях, то пока всё наладится, у многих и сроки давности пройдут. Но история знает примеры и люстрации, и лишения пенсий, и привлечения к ответственности через много лет после совершённых преступлений.

Поэтому я не оставляю надежду на то, что когда придёт народная власть — законным образом, путём выборов — тогда будет создан специальный комитет по расследованию преступлений в сфере правоохранительной деятельности, будут приняты законы, которые отменят сроки давности для таких преступлений. Такое ведь было в некоторых странах. И я надеюсь, что это будет и на Украине.