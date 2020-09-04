Евросоюз не будет вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило немецкое издание Die Welt 4 сентября со ссылкой на дипломатические источники

Инициатором решения не включать Лукашенко в список санкций выступила Германия, ее поддержали лидеры Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что «при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», а санкции это бы усложнили, пишет Die Welt.

Разведка Белоруссии. Что означают перестановки в КГБ от Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Между тем за это выступают страны Балтии и Польша, которые более всего в Евросоюзе подвержены влиянию США. Это затрудняет принятие решения об ограничительных мерах.

«Переговоры идут очень трудно, потому что каждый в списке санкций должен быть единогласно одобрен всеми государствами-членами ЕС», — приводит Die Welt слова высокопоставленного европейского дипломата.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после того, как Александр Лукашенко победил на выборах президента с результатом более 80% голосов. Митингующие заявляют, что победа Лукашенко была подтасованной.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).