Инициатором решения не включать Лукашенко в список санкций выступила Германия, ее поддержали лидеры Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что «при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», а санкции это бы усложнили, пишет Die Welt.
Источники в дипломатических ведомствах рассказали, что формального голосования о включении Лукашенко в список санкций пока не было, однако итоги неофициальных переговоров дали понять, что Евросоюз не пойдет на введение против Лукашенко персональных санкций.
Между тем за это выступают страны Балтии и Польша, которые более всего в Евросоюзе подвержены влиянию США. Это затрудняет принятие решения об ограничительных мерах.
«Переговоры идут очень трудно, потому что каждый в списке санкций должен быть единогласно одобрен всеми государствами-членами ЕС», — приводит Die Welt слова высокопоставленного европейского дипломата.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после того, как Александр Лукашенко победил на выборах президента с результатом более 80% голосов. Митингующие заявляют, что победа Лукашенко была подтасованной.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).