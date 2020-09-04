Приход «Гонконга», считают вирусологи, стоит ожидать на Украине осенью-зимой 2020-2021 годов. Новый штамм присоединится к уже имеющемуся COVID-19. Это может осложнить диагностику и лечение, считают медики, потому что симптомы у заболеваний схожие.
«"Гонконг" — это то, что мы ждем и чего боимся», — подчеркнула вирусолог Алла Мироненко.
Специалисты утверждают, что вирус A/Hong Kong (H3N2) будет самым страшным из всех штаммов гриппа, при этом они не уверены, что новая вакцина справится со штаммами вирусов гриппа, которые будут циркулировать на территории Украины в сезон вспышек респираторных инфекций.
На данный момент в мире COVID-19 болеет свыше 26 миллионов человек, 868 тысяч уже умерли. Украина занимает 25-е место среди всех стран по числу инфицированных.