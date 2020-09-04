Украинские вирусологи прогнозируют появление в стране нового штамма гриппа, который опаснее, чем свиной грипп и похож по симптомам на COVID-19, при этом сам коронавирус никуда не денется, цитирует специалистов kp.ua 1 сентября

Глава Минздрава рассказал, сколько на Украине осталось тестов на коронавирус © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«"Гонконг" — это то, что мы ждем и чего боимся», — подчеркнула вирусолог Алла Мироненко.

Специалисты утверждают, что вирус A/Hong Kong (H3N2) будет самым страшным из всех штаммов гриппа, при этом они не уверены, что новая вакцина справится со штаммами вирусов гриппа, которые будут циркулировать на территории Украины в сезон вспышек респираторных инфекций.

На данный момент в мире COVID-19 болеет свыше 26 миллионов человек, 868 тысяч уже умерли. Украина занимает 25-е место среди всех стран по числу инфицированных.