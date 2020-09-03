Украинские политики сейчас заняли выжидательную позицию относительно того, чем завершатся президентские выборы в США, назначенные на 3 ноября. Об этом рассказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко 3 сентября на пресс-конференции

«Украинское досье». Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений

Политолог отметил, что утверждения о несамостоятельности Украины в целом верны, и украинская власть не может сама решить, как ей действовать.

«Зеленский действительно боится улицы. Порошенко пугает его улицей. Непонятна позиция Авакова, на чью сторону он встанет. Непонятна ситуация в экономике, непонятна внешнеполитическая ситуация. Уравнение с большим количеством неизвестных», — констатировал Бондаренко.

По его мнению, украинская власть сейчас просто-напросто плывет по течению, не стараясь предпринимать какие-то действия, поэтому с ее стороны следует ожидать имитацию решения важных проблем.

Слова спикера прозвучали 3 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру