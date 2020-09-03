Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещании лишил лицензии на вещание радиостанцию «Прямой FM», которая является филиалом телеканала «Прямой». Об этом 3 сентября сообщает сайт телеканала

Ненависть одолела свободу. На Украине закрывают телеканал КРТ ("Киевская Русь") © telekritika.ua Петру Порошенко.

Генеральный продюсер телеканала Светлана Орловская отметила, что не ожидала положительного решения Нацсовета, поскольку системное давление на канал продолжается давно.

«В принципе, это впервые об этой истории Нацсовета выносится подобное решение об аннулировании всех лицензий, так как были аналогичные вопросы, и тогда проекты решений об аннулировании не выносились… исключительно санкции в виде предупреждений. То есть, какое-то особое внимание к "Прямому". И тогда не хватило голосов, и снова уже в сентябре они выносят этот вопрос, еще и переносят заседание», — сообщила она.

Как сообщалось ранее, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины на проведённом в режиме видеоконференции заседании в четверг, 20 августа, отказался продлевать лицензию телеканалу «Киевская Русь» («КРТ»).

Ранее на телеканале провели несколько внеплановых проверок одну из них — «за употребление в эфире языка вражды и подстрекательства к дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности».