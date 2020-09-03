Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на танкер Delfi, который до сих пор пытаются убрать с пляжа. Соответствующее постановление 3 сентября опубликовано в Едином реестре судебных решений
Отмечается, что этим решением частично удовлетворено ходатайство Администрации морских портов. Согласно документу, арестован танкер Delfi судовладельца MISTER DRAKE PC с правом его перемещения. Судно арестовано в качестве обеспечения исковых заявлений.
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