Танкер по имени Украина. Как в Одессе всю суть государства показали
Танкер по имени Украина. Как в Одессе всю суть государства показали
© пресс-служба Офиса президента Украины
Отмечается, что этим решением частично удовлетворено ходатайство Администрации морских портов. Согласно документу, арестован танкер Delfi судовладельца MISTER DRAKE PC с правом его перемещения. Судно арестовано в качестве обеспечения исковых заявлений.    