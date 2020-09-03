В Днепре будут судить банду наркоторговцев, которые перебрасывали метадон и другие вещества своим клиентам прямо через забор колонии с помощью рогатки и арбалета. Об этом 3 августа сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции

Во Львове нарколабораторию оборудовали прямо в университете © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

«Женщина непосредственно отвечала за приобретение и хранение наркотиков, соорганизатор распространял их среди осужденных и собирал деньги. Двое участников отвечали за доставку метадона в исправительную колонию. С помощью рогаток и арбалета перебрасывали «товар» на территорию учреждения. Полицейские установили личность человека, у которого организатор закупала наркотики», — говорится в сообщении Нацполиции.

При задержании банды правоохранители изъяли у злоумышленников наркотики и психотропные вещества на 2 млн гривен (5,43 млн руб.), оружие, деньги и арбалет с рогаткой.

Дело направлено в районный суд Днепра, члены ОПГ обвиняются по статьям: создание преступной организации, незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ и незаконное обращение с оружием.

Несколько дней назад силовики накрыли нарколабораторию, которую злоумышленники организовали прямо в лаборатории одного из львовских университетов. По данным правоохранителей, в группу злоумышленников входили заведующий лабораторией вуза, совладелец и два работника кальян-бара. Следствие считает, что химик изготавливал метадон, а сотрудники кальянной сбывали.