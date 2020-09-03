Депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук и Ринат Кузьмин неоднократно заявляли, что Петр Порошенко и Александр Турчинов саботировали исполнение Минских соглашений, но действующая власть на это не реагировала, а теперь суд постановил начать уголовное расследование, сообщил сайт партии 2 сентября

Обращение с просьбой разобраться в фактах преступного мошенничества представителей предыдущей украинской власти Порошенко и Турчинова депутаты направляли в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Венедиктова объяснила появление у нее в советниках бывшего генпрокурора Пискуна © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«Генпрокуратура обязана внести сведения в ЕРДР (и начать уголовное расследование по этим фактам в отношении А. Турчинова и П. Порошенко за саботаж выполнения Минских соглашений», — говорится в сообщении партии.

По информации депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь», в 2014 году спикер Верховной Рады Александр Турчинов и президент Петр Порошенко скрыли принятый закон об амнистии участников ЛНР и ДНР, который являлся частью исполнения Минских соглашений. Вся информация об этом была удалена с сайта Верховной Рады.

По мнению Медведчука и Кузьмина, это привело к срыву мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и к увеличению числа погибших и пострадавших.