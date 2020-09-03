Обращение с просьбой разобраться в фактах преступного мошенничества представителей предыдущей украинской власти Порошенко и Турчинова депутаты направляли в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Последняя назвала эту информацию «соображениями и допущениями», однако 26 августа Печерский районный суд Киева полностью удовлетворил жалобу на бездействие генерального прокурора. По закону она должна была внести сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований.
«Генпрокуратура обязана внести сведения в ЕРДР (и начать уголовное расследование по этим фактам в отношении А. Турчинова и П. Порошенко за саботаж выполнения Минских соглашений», — говорится в сообщении партии.
По информации депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь», в 2014 году спикер Верховной Рады Александр Турчинов и президент Петр Порошенко скрыли принятый закон об амнистии участников ЛНР и ДНР, который являлся частью исполнения Минских соглашений. Вся информация об этом была удалена с сайта Верховной Рады.
По мнению Медведчука и Кузьмина, это привело к срыву мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и к увеличению числа погибших и пострадавших.