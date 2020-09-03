На операции украинских спецслужб Москва может ответить как аналогичными, так и дипломатическими мерами. Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: Украина действует в отношении России как военный противник, организовывая провокации и диверсии © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин назвал задержание 33 россиян в Белоруссии совместной акцией спецслужб Украины и США. Кроме того, за последние несколько недель произошли задержания блогера Андрея Пыжа по подозрению в передаче секретных данных украинской разведке и военнослужащего из Барнаула по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Также были арестованы завербованные агенты Службы безопасности Украины (СБУ), пытавшиеся похитить одного из командиров донбасского ополчения.

По мнению Молчанова, эти события могут свидетельствовать о том, что Украина начала вести более агрессивную внешнюю политику на российском направлении.

«Возможно, [в ответ российские власти] будут проводить какие-то контрспецоперации на территории Украины. Возможно, будут действовать какими-то дипломатическими каналами. Возможно, через личные контакты Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского, я бы и такого не исключал», — сказал эксперт.

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