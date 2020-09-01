Россия должна продемонстрировать Франции и Германии, что сейчас мяч находится на поле официального Киева со всеми вытекающими последствиями, заявил украинский политолог Кирилл Молчанов

Радикалы, бандиты или террористы? Чьими услугами пользуется власть Зеленского © Facebook, Антон Геращенко - Кирилл, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин назвал задержание 33 россиян в Белоруссии совместной акцией спецслужб Украины и США. Кроме того, за последние несколько недель произошли задержания блогера Андрея Пыжа по подозрению в передаче секретных данных украинской разведке и военнослужащего из Барнаула по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Также были арестованы завербованные агенты Службы безопасности Украины (СБУ), пытавшиеся похитить одного из командиров донбасского ополчения.

На ваш взгляд, говорят ли все эти события о том, что Россия ужесточает свою политику по отношению к Украине?

— Это, наверное, скорее стоит рассматривать в разрезе, что Украина начинает вести более агрессивную внешнюю политику на российском направлении. Потому что, несмотря на то что официально СБУ и управление разведки при Минобороне открестились от всех этих операций и в Минске, и в Подмосковье, есть определенная часть украинской элиты в лице [экс-президента Украины Петра] Порошенко, [экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра] Турчинова, которая считает, что это действительно была спецоперация украинских разведчиков, которую Офис президента [Владимира] Зеленского сорвал.

Так что я бы не исключал, что действительно определенные действия такого характера могут быть. В этом плане Россия тоже этой версии придерживается.

- Какие шаги тогда может предпринять Россия?

— Возможно, будут проводить какие-то контрспецоперации на территории Украины. Возможно, будут действовать какими-то дипломатическими каналами. Возможно, через личные контакты Путина и Зеленского, я бы и такого не исключал.

- К слову о личных контактах, какова, на ваш взгляд, дальнейшая судьба нормандского саммита, проведение которого сейчас находится под вопросом?

— Я думаю, вся эта ситуация навряд ли добавит какое-то рациональное зерно в желание Зеленского провести встречу в нормандском формате в ближайшие месяц-два. Вряд ли со стороны России будут такие дипломатические подарки преподноситься Зеленскому, учитывая, что в Кремле уже поняли, что для Зеленского это встреча ради встречи, так как для него это является важным пиаром перед местными выборами в Украине.

Марат Баширов: Россия «тренирует» людей Зеленского, потому что пока не хочет ставить на нем крест © РИА Новости, Владимир Трефилов

- С приходом Зеленского к власти личные контакты между президентами России и Украины возобновились. Как вы считаете, на сегодняшний день остается ли еще пространство доверия между главами государств?

— Скорее всего, Зеленского быстро раскусили, что он особо не собирается менять политику Порошенко и какого-то прогресса ждать от него уже не стоит. И, соответственно, в Кремле не собираются ему каким-то образом подыгрывать в плане встреч, заявлений и так далее.

- Может ли Россия каким-то образом, грубо говоря, заставить Украину выполнить свои обязательства по Минским соглашениям?

— Она может только апеллировать к западным партнерам, чтобы те, в свою очередь, увидели, что Украина как раз таки не реализует, например, политическую часть Минских соглашений, что нет внедрения «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство или что депутаты Верховной Рады прямым текстом заявляют, что не будут голосовать за особый статус.

Так что, я думаю, тут заставлять никто никого не будет, это все-таки не детский сад, но со своей стороны Россия будет пытаться демонстрировать тем же Франции и Германии, что мяч на стороне официального Киева со всеми вытекающими последствиями.