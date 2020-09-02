Китай активно противодействует американским интернет-корпорациям, ограничивает развитие таких соцсетей, как YouTube и Facebook, на своей территории, и Россия могла бы успешно использовать такую модель, сказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру

«Мне кажется, мир стоит на пороге создания новых международных платформ, нового международного глобального законодательства, внетерриториального, вненационального, которым бы пользовались такие мировые глобальные сервисы», — отметил он.

Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной © Facebook, Ruslan Bortnik

По мнению эксперта, такая модель, безусловно, эффективна, но изначально она требовала серьезных инвестиций и очень талантливого управления, и Россия — одна из тех стран, которые могли бы эту модель применить.

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