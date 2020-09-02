«Мне кажется, мир стоит на пороге создания новых международных платформ, нового международного глобального законодательства, внетерриториального, вненационального, которым бы пользовались такие мировые глобальные сервисы», — отметил он.
По его словам, китайская модель очень эффективна, поскольку от защиты своего рынка Китай уже перешел к экспансии, это TikTok и другие китайские продукты.
По мнению эксперта, такая модель, безусловно, эффективна, но изначально она требовала серьезных инвестиций и очень талантливого управления, и Россия — одна из тех стран, которые могли бы эту модель применить.
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