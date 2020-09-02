«Моя позиция не меняется и с заявлением господина Фокина тоже. Не может быть особых статусов у нас в Украине. Мы не можем себе это позволить, учитывая нашу ситуацию. Мы не можем обсуждать вопрос включения и внесения в парламент вопроса обсуждения в любой форме особого статуса Донбасса», — сказала Верещук.
Она отметила, что необходимо обсудить, что Фокин имел в виду, говоря о Донбассе, поскольку на Украине нет такой административно-территориальной единицы. Донбассом условно называют и часть Харьковской области, сказала политик.