Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук заявила, что на Украине не может быть никаких особых статусов, и вопрос особого статуса Донбасса нельзя обсуждать в парламенте. Об этом 2 сентября она сказала журналистам перед заседанием Рады, передает Интерфакс-Украина

Украина.ру на Youtube Гаспарян оценил качество и доступность российского высшего образования