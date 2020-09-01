Ряды провластной партии «Слуга народа» покинул депутат Гео Лерос. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба политсилы в Telegram

Гео Лерос 1 сентября на первом заседании четвертой сессии Верховной Рады назвал президента Владимира Зеленского пустым местом и обвинил его в том, что он «упустил шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха». После этого его товарищи по партии начали сбор подписей за исключение Лероса из фракции.

«Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины», — говорится в сообщении.

Депутат от «Слуги народа» Лерос обвинил Зеленского в поджоге своей машины © Facebook, Слуга Народу

В скандале с пленками Ермака также фигурирует Дмитрий Штанько, который, по данным СМИ, записывал на видео разговоры брата главы Офиса президента. По словам адвоката Лероса Маси Найема, Штанько может быть провокатором СБУ.