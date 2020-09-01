Гео Лерос 1 сентября на первом заседании четвертой сессии Верховной Рады назвал президента Владимира Зеленского пустым местом и обвинил его в том, что он «упустил шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха». После этого его товарищи по партии начали сбор подписей за исключение Лероса из фракции.
«Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины», — говорится в сообщении.
Лерос в конце марта этого года опубликовал в интернете видеозапись, на которой брат главы Офиса президента Андрея Ермака обсуждает продажу государственных должностей. На допросе в СБУ Леросу объявили об объединении уголовного производства по признакам незаконного приобретения, сбыта или использования специальных техсредств получения информации с проведением расследования по признакам мошенничества.
В скандале с пленками Ермака также фигурирует Дмитрий Штанько, который, по данным СМИ, записывал на видео разговоры брата главы Офиса президента. По словам адвоката Лероса Маси Найема, Штанько может быть провокатором СБУ.