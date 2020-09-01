Глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич попал в российско-белорусский список невъездных персон. Об этом 1 сентября сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА

Белорусские католики призывают к протестам «с вилами в руках» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк .

По словам президента, глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Белоруссию, но попал в список невъездных, который является общим для республики и России. По данным Лукашенко, у Кондрусевича может быть не одно гражданство.

«Мы изучаем, я это не утверждаю… Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», — заявил глава белорусского государства.

Он также подчеркнул, что костелы в стране работали и будут работать и что никакого «наката» ни на какую церковь он не допустит.

Ранее пресс-секретарь Конференции католических епископов Белоруссии ксендз Юрий Санько сообщил, что католики страны намерены направить запросы в Госпогранкомитет для выяснения причин недопуска в страну главы РКЦ, а далее могут обратиться в администрацию президента.