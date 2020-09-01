Правительство и Верховная Рада планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для граждан в возрасте от 75 лет. Об этом 1 сентября агентству Интерфакс-Украина рассказала глава парламентского комитета по вопросам соцполитики, депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова

Пенсии все больше, пенсионеров все меньше. Чего ждать украинским старикам © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По словам Третьяковой, люди, которым более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких заработных плат, поэтому их пенсия сейчас несправедлива.

По данным Госстата, на конец 2019 года в Украине было 9,98 млн человек в возрасте от 60 лет и 7,15 млн человек в возрасте от 65 лет.