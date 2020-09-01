Пользователи соцсети тут же отреагировали на пост Савченко своими комментариями: «Крылья маленькие! Не наберут подъемной силы для такой ж..ы. Как инженер говорю! Крылья надо больше или вес меньше», «Надя Люфтваффе», «Черный ангел», «А вы точно та Надя, которая голодала?», «Надя, где тебя откормили?».
В прошлом году Савченко тоже выкладывала фотографии из отпуска, тогда экс-депутат позировала на фоне скал в длинном сарафане, а потом прыгнула в нем в воду.
Надежда Савченко — бывший депутат Верховной рады Украины, бывшая военнослужащая ВСУ, осуждена Донецким городским судом Ростовской области «за причастность к убийству журналистов ВГТРК», позже помилована президентом РФ и освобождена из российского СИЗО. По возвращении на Украину Савченко была арестована по подозрению в организации госпереворота.