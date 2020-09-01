Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко путешествовала по заповедникам Херсонской области и выложила с отдыха несколько фотографий. Снимки она опубликовала 31 августа на своей странице в Facebook

Савченко в алом платье нырнула в Северный Ледовитый океан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В прошлом году Савченко тоже выкладывала фотографии из отпуска, тогда экс-депутат позировала на фоне скал в длинном сарафане, а потом прыгнула в нем в воду.

Надежда Савченко — бывший депутат Верховной рады Украины, бывшая военнослужащая ВСУ, осуждена Донецким городским судом Ростовской области «за причастность к убийству журналистов ВГТРК», позже помилована президентом РФ и освобождена из российского СИЗО. По возвращении на Украину Савченко была арестована по подозрению в организации госпереворота.