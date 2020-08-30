Депутат Палаты представителей Национального собрания, экс-лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Сергей Гайдукевич призвал к общенациональному диалогу для разрешения политического кризиса в стране. Он сделал это в эфире гостелеканала «Беларусь 1» 29 августа

Белоруссия: Лукашенко готов к диалогу, но не с улицей © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Александра Лукашенко, став его доверенным лицом.

«Мы должны сейчас садиться и в правовом поле все решать путем диалога и путем политической модернизации нашей страны. Нашей стране нужен общенациональный диалог в правовом поле — о будущем страны… Альтернативы диалогу нет», — заявил депутат.

Он также подчеркнул важность расследования фактов насилия, которые беспокоят общественность, и призвал чиновников «не прятаться» и признавать свои ошибки.

В частности Гайдукевич высказался в поддержку радикальной избирательной реформы, чтобы каждый человек с альтернативной точной зрения имел возможность «легально политически отстаивать ее через своих представителей».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.