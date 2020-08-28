Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона поставила «на паузу» все контакты со своими белорусскими коллегами. Таким образом Украина отреагировала на события в Белоруссии, где вспыхнули протесты после победы Александра Лукашенко на президентских выборах, пояснил министр. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что контакты с белорусскими властями будут восстановлены после того, как украинская сторона будет уверена, что они не несут в себе репутационных, политических и моральных потерь для Украины.
По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии, Минск полностью разделяет тезис о невмешательстве во внутренние дела страны других государств, о чем говорят и в Киеве. Однако, заявил он, Украина позволяет себе давать оценки взаимодействия Белоруссии со своими союзниками, а также призывает к новым выборам президента, что расценивается Минском как вмешательство во внутренние дела Белоруссии.
«Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности в Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне», — сказал Глаз.
Он отметил то, что Кулеба де-факто признал, что координирует позицию Украины по событиям в Белоруссии с ЕС и США.
«На наш взгляд, это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, несмотря на то что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой МИД Украины, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства, — заявил пресс-секретарь белорусского МИД. — Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах».