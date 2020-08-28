Белоруссия не ставила диалог с Украиной на паузу, о чем ранее заявили в Киеве. С таким комментарием 28 августа выступил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, пишет БелТа

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона поставила «на паузу» все контакты со своими белорусскими коллегами. Таким образом Украина отреагировала на события в Белоруссии, где вспыхнули протесты после победы Александра Лукашенко на президентских выборах, пояснил министр. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что контакты с белорусскими властями будут восстановлены после того, как украинская сторона будет уверена, что они не несут в себе репутационных, политических и моральных потерь для Украины. Глава МИД Украины рассказал о возможности разрыва дипотношений с Белоруссией © Facebook Dmytro Kuleba

По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии, Минск полностью разделяет тезис о невмешательстве во внутренние дела страны других государств, о чем говорят и в Киеве. Однако, заявил он, Украина позволяет себе давать оценки взаимодействия Белоруссии со своими союзниками, а также призывает к новым выборам президента, что расценивается Минском как вмешательство во внутренние дела Белоруссии.

«Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности в Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне», — сказал Глаз.

Он отметил то, что Кулеба де-факто признал, что координирует позицию Украины по событиям в Белоруссии с ЕС и США.

«На наш взгляд, это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, несмотря на то что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой МИД Украины, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства, — заявил пресс-секретарь белорусского МИД. — Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах».